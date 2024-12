Keskkonnaagentuur hoiatab väga halbade teeolude eest

Pühapäeval liigub madalrõhkkond Botnia lahelt üle Soome edelaosa ja Eesti itta. Lisandub lund ja lörtsi, Lääne-Eestisse sekka ka vihma, pärastlõunal jääb sadu harvemaks. Tuul on öösel tugev ja puhub saartel loodest, mandril lõunakaarest, ennelõunal on tuul sisemaal nõrk, seejärel pöördub põhjakaarde ja on mõõduka tugevusega. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +3, Ida-Eestis 0 kuni -3, päeval 0 kuni +3 kraadi. Keskpäeval algab põhja poolt temperatuuri langus. Märjad teepinnad jäätuvad, libeduseoht on õhtupoolsel ajal suur.