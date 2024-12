Pioneeripataljonil oli pidupäev

"Tänavune aastapäev on väga eriline – lõpeb lisaõppekogunemine ning rivis seisab meie pataljoni põhivägi, reservväelased. Oma kiire reageerimisega kutsele teenistusse tulla tõestasite teie, et täpselt nagu meie eelkäijad sada seitse aastat tagasi, jääte ka teie oma kaitseväelase truudusetõotusele igas olukorras truuks ning Eesti saab teis kindel olla," rääkis pidulikul rivistusel peetud kõnes pioneeripataljoni ülem kolonelleitnant Priit Heinloo. "Kaitseväe ülesanne on valmistuda kodumaa kaitsmiseks ning teie olete tõestanud, et ükskõik mis hetkel see vajadus peaks tekkima, olete te kohal ning teete kõik ja rohkemgi veel selleks, et sõdival üksusel oleksid kindlustatud positsioonid, et vastasel puuduks liikumisvabadus ning et omad üksused saaksid manööverdada just selliselt, et edu oleks vältimatu. Ma tänan teid pühendumuse ja vankumatu võitlustahte eest," lisas kolonelleitnant Heinloo.