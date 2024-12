Kadrinlane Ranel Rohtla pidas kikkpoksis maha esimese profimatši

Tulises kikkpoksimatšis teisele läänevirulasele Taur Guitorile alistunud Kadrinast pärit Ranel Rohtla liikus pärast võitlust veidi kangelt, kuid üsna sujuvalt. "Homme on valusam," märkis sportlane, võitlusjäljed põsel.

Kuigi tema jaoks oli see esimene profimatš, arvas ta, et kõige rohkem on võitluse tagajärgi tunda järgmisel päeval. "Esimene kogemus, ma ei tea, millal kõige valusamaks läheb," tunnistas 28-aastane Ranel Rohtla.