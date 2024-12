Esimesed kinnitatud artistid on Nublu, 5MIINUST, Cartoon, Smilers, Terminaator, Siimi, Karl-Erik Taukar Band ning Küberünnak & Karmo. Lisaesinejaid on peagi tulemas.

Võsu rannafestival on 13 aastaga kasvanud üheks olulisemaks suveürituseks Eestis, meelitades igal aastal kohale tuhandeid muusikasõpru. Lisaks kodumaistele tippartistidele on festivalil aastate jooksul esinenud ka maailmatasemel staarid, sealhulgas John Newman, Kanine, Vibe Chemistry, Example, Netsky, Rudimental DJ, Burak Yeter, Inna, Alexandra Stan, Haddaway, Captain Jack, DJ Bobo, Sigma, Mr Belt & Wezol ja Dr. Alban.