Autoromu saab edaspidi registrist lihtsamini kustutada

2025. ja 2026. aastal saab registrist kustutada sõiduki, mille registrikanne on peatatud. 2026. aasta lõpuni saab registrist kustutada ka sõiduki, mis on ajutiselt kustutatud ja millel ei ole vähemalt viimased kaks aastat olnud kehtivat tehnoülevaatust. Järgmisel aastal on selliste sõidukite registrist kustutamine riigilõivuvaba, 2026. aastal tuleb tasuda riigilõivu 15 eurot.