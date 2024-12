Jäneda raamatukogus on käsitööseepide näitus

Raamatukogus on erinevate lisanditega käsitööseebid. "Ühe osa moodustavad jõuluseebid, mis on tehtud eeterlike õlide seguga. See tähendab lõhnaaine lisamist seebi valmistamise lõppfaasis. See ei ole sünteetiline lõhn, mis on kaubanduses oleval seebil. Eeterlik õli annab loodusliku lõhna ja on teraapiliste omadustega. Ehk siis eeterlikke õlisid kasutatakse aroomiteraapias, aga seebis on nad ka väga head," selgitas Heli Rahuoja.