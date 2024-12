Viiu Uudam (64) on Tamsalu lasteaias töötanud 34 aastat, sellest 31 lasteaia juhatajana. Lasteaed on olnud tema elutöö. Ometi saabub igaühe jaoks kord hetk, kui tuleb amet maha panna. Uudam teeb seda vana aasta viimasel päeval ehk 31. detsembril. «Ütlen ausalt, see on minu elu esimene intervjuu. Köhatused kustutage ära,» poetas Uudam enne vestluse algust. Tehtud on aga palju, isegi nii palju, et seda kõike ühe intervjuu sisse mahutada pole kuigi lihtne.