Virumaa Teataja valis pressisõbraks Ida prefektuuri

Ajakirjanikele ja fotograafidele on alati oluline, et ametkonnad teeksid nendega lahkelt koostööd. Lõppeval 2024. aastal on hea koostöövalmiduse poolest silma torganud just meie piirkonna politseinikud ning ametkonna kommunikatsioonijuhid. Ajakirjanike päringud saavad alati aegsasti vastuse, lisaks aga aitab Ida prefektuur lehelugejaid ja inimesi laiemalt varustada vajaliku teabega, vastates toimetuse küsimustele ja jagades täpsustavat infot.



Lisaks Ida prefektuurile oli tänavu pressisõbra kandidaatide seas Rakvere teater, kellega on koostöö meeldiv olnud alati, eriti on see hoogu juurde saanud aga tänavu, kui alanud on teatri juubelihooaeg. Peale eelmainitud organisatsioonide jõudsid kandidaatide sekka motosportlane Gert Gordejev, Rakvere ametikool ja Rakvere linnuse loomatalitaja Lyan Luik.



Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg lausus, et maakonnalehele on suurimaks varaks toredad koostööpartnerid ja allikad, tänu kellele on võimalik kajastada uudiseid ja tuua lehelugejateni põnevaid lugusid sealt, kuhu muidu silm ei ulatuks. «Võime öelda, et teeme lehetoimetuses tööd lugejate jaoks, aga ilma koostööta oleks see palju raskem, kui mitte võimatu,» ütles Eva Samolberg.



Möödunud aastal sai Virumaa Teataja pressisõbra tiitli hobiornitoloog, ürituste korraldaja ja Virumaa Teataja pikaaegne kaasautor Peep Veedla. Aasta varem kuulutasid ajakirjanikud pressisõbraks Lääne-Virumaa keskraamatukogu. 2021. aastal oli pressisõber aga Ida päästekeskus.



Juba aastaid ei ole Virumaa Teataja toimetus valinud pressivaenlast. Virumaa Teataja peatoimetaja sõnul ei ole viimastel aastatel kujunenud välja ühest kandidaati, kellele negatiivne tiitel anda.



«Ehk on see väikese koha võlu, et mõnikord vaieldakse, siis jälle lepitakse. Üldiselt suhtlevad kõik meie poliitikud, ettevõtjad ja asutused pressiga üsna vabalt,» lisas ta.



Pressisõber saab auhinna kätte aasta teo tänuüritusel uuel aastal.