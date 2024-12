Muinsuskaitseamet tunnustas tegijaid

«Kuuldes, et Haljala kiriku idaseinal idaakna kohal olevast seinaorvast on midagi leitud, olime väga põnevil,» rääkis EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse õpetaja Urmas Karileet. «Esmalt saime teada, et seina pealt on avastatud sirged jooned, mis viitasid, et seinale on midagi nende joonte vahele kantud. Mis seal joonte vahel on, ei olnud esialgu teada. Jäime põnevusega ootama, mis sealt krohvi alt välja tuleb.» Edaspidise töö käigus selgus, et seinale oli kirjutatud Rooma numbritega aastaarv 1447.