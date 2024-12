Ojavere ütleb enda kohta, et on avastaja tüüpi ning seda tõestab ka tema varasem töökogemus. Ta on töötanud Paides kriminaaljälituses, osalenud kohaliku omavalitsuse juhtimises Saksi vallas ja koostöö arendamises omavalitsuste vahel, olles Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu direktor.