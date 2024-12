Kui varasematel aegadel võrreldi omavalitsuseti, kel raskem rahapakk ilutulestiku tarvis välja käia on, siis juba mitu aastat linnad ja vallad sellele raha ei kuluta ning taevast värvivad aastavahetusel ettevõtete ja eraisikute sinna saadetud valgusmängud.

Väike-Maarja vallavalitsusest teatati, et soovijad saavad ilutulestikku näha Triigi külas. Seal on kohalik kogukond juba mitmel aastal annetusi kogunud, et uusaastaööl ühiselt taevas ilutulestikulilli täis tulistada. Vallavalitsus soovitab vanaaastaõhtu veeta pere seltsis ning koos sõpradega.