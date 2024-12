Repliik: raamat. Raamat? Raamat!

Algamas on aasta, mil tähistame 500 aastat esimese eesti keelt sisaldanud trükise ilmumisest. Mõtleme hetkeks: pool tuhat aastat eesti raamatut ja kirjakultuuri. Raamatut, millel eesti kultuuris aukoht. Aga elus? Rullime helendavaid ekraane. Sellest tekib petlik kujutlus, et loeme. Ei loe tegelikult. Kui just pole ekraanil mõni mõtterikas tekst või koguni raamat.