Märgakem positiivset!

Uuenenud Kastani puiesteel saab jalutuskäike nautida iga ilmaga, Arvo Pärdile pühendatud Ukuaru muusikamaja ehitamine on graafikus, kerkimas on kaua oodatud jalgpallihall, aasta jooksul on rõõmu ja elamusi pakkunud mitu kultuuri- ja spordiüritust, jõuline on areng elamu- ja äripindade vallas ning linnaruumis on tänu erasektori investeeringutele näha uute hoonete kerkimist. Need on vaid mõned märksõnad peagi ajalooks saava aasta raamatust. Tänan kõiki, kes on andnud oma panuse meie linna elu edendamisse!