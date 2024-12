Riigikogu lükkas riigieelarve läbipaistvust suurendava eelnõu tagasi

Isamaa fraktsioon märkis eelnõu seletuskirjas, et riigieelarve on kujunenud nii üldiseks, et selle kuludest on raske, kui mitte võimatu, aru saada. «Sellise üldistusastme juures puudub riigikogu liikmetel sageli võimalus konkreetsete muudatusettepanekute tegemiseks,» leidis Isamaa.