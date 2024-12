«Aasta tegu 2024» nominendid on selgunud

Riin Undusk – tantsulavastuse «Igaühel on südamelaul» Rakvere teatri lavale toomine

Kunda klubi naisrahvatantsurühmal Kõkutajad täitus tänavu 35. tegutsemisaasta. Juubeliaasta tähistamiseks lavastas Kõkutajate rühma juhendaja Riin Undusk koos rühmaga tantsulavastuse «Igaühel on südamelaul». Lavastuses osalesid lisaks Kõkutajatele Kunda segarühm Laanetagused ja Tarvanpää C-segarühm, aga samuti Kõkutajate tantsijate tütred, kes rühma tegevuses igapäevaselt enam ei osale. Tantsulavastuses oli esindatud lausa kolm põlvkonda.

Tantsulavastuse idee oli näidata, kuivõrd olulised on traditsioonid ja kui tähtsad sidemed põlvkondade vahel. On väga oluline, et armastust rahvakultuuri vastu antakse edasi põlvest põlve.