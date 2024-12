Katri Abel-Ollo: narkootikumide tarvitajate seas ei ole võitjaid

Tervise Arengu Instituudi narkootikumide valdkonna juht, teadur Katri Abel-Ollo ütleb, et meedia poolt Rakverele pandud kokaiinipealinna ei ole eriti õnnestunud ega õiglane. Samas nentis ta toonase reoveeuuringu järel, et kokaiini ja amfetamiini kogused Rakvere linna reovees on muret tekitavad. „Amfetamiini leiud Rakveres sarnanevad Tallinna omadega, kokaiini kogused Rakvere reovees on pealinna näitudest suisa kõrgemad. Kuna sellist trendi saab täheldada juba mõnda aega, ei ole enam usutav, et asi oleks siseturismi eripärades või suuremates sündmustes, mis tarvitajaid Rakveresse kokku tooksid. Näib, et piirkonda oleks tarvis luua senisest suuremal määral vaimse tervise abi kui ka muid tugiteenuseid, mis aitaksid kanda kinnitanud probleemi leevendada,“ ütles Katri Abel-Ollo.