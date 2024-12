Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul on tal hea meel, et inimesed on hakanud aina rohkem mõtlema keskkonnasäästlikule ja ka turvalisele käitumisele. "Kuigi aastaid oleme ilutulestikke nautinud, siis on palju muid võimalusi, kuidas koos rõõmu tunda ja tähistada. Aitäh kõigile, kes linna üleskutset on järginud ning seda ka edaspidi teevad!" rääkis linnapea.

Päästeameti Lääne-Virumaa piirkonna juhataja Jaak Janno soovitab pürotehnikat kasutada vaid äärmise ettevaatlikkusega, järgides kõiki ohutusnõudeid, hoidudes rahvarohketest kohtadest ja veendudes, et see ei ohustaks inimesi, loomi ega vara. "Pühadeaeg toob meie kodudesse soojust ja valgust, kuid igaüks saab palju teha, et kodu oleks turvaline. Elektriseadmeid ja küttekoldeid kasutades veenduge alati nende korrasolekus, ärge koormake liigselt elektrisüsteemi, ärge kütke kütteseadet üle ega jätke lahtist tuld järelevalveta. Panen kõigile südamele, et enne pühi kontrollitaks nii enda kui ka lähedaste suitsu- ja vingugaasiandurite olemasolu ning nende töökorras olekut. Need andurid on üks parimaid jõulukingitusi, sest need võivad tõesti päästa elusid. Hoolitseme oma lähedaste ja iseenda turvalisuse eest, et pühad mööduksid rahulikult ja rõõmsalt," kordas Jaak Janno üle olulised tõed pühade turvaliseks veetmiseks.