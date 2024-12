Margus Normaku sõnul ei tee ta linnaplaani ega ehita mingeid konkreetseid hooneid, vaid laseb fantaasial lennata. Põhiline on ehitamine ise ning tekkiv kaunis vaade. "Teen aja viitmiseks. Olen ema hooldaja ega saa kuskile kaugemale minna. Nokitsen üksinda lumelinna kallal. Hea rahulik," nimetas Margus Normak, kel on kavas kogu plats täis ehitada. "Minu maja on siin kõrval. Aknast vaatan, siis paistab lumelinn."