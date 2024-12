Rakvere linnapea palk tõuseb nelja ja abilinnapeade oma seitsme euro võrra

Riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike palgad on jagatud astmeteks ja neid korrutatakse omakorda veel koefitsientidega. Palgaastmed on seotud aga omakorda üleriigilise alampalgaga, mille tõus tähendab automaatselt ka kõikide ametnike palga tõusu. Alates järgmisest aastast on alampalk 886 eurot.