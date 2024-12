Kaari Lainevool, MTA tolliosakonna teenusejuht, rõhutab, et jõuluhooajal suureneb väljastpoolt Euroopa Liitu (EL) saabuvate pakkide hulk märkimisväärselt. "Selleks et kingitused jõuaksid probleemideta adressaatideni, on oluline järgida deklareerimisreegleid," ütleb Lainevool ja lisab, et infot paki deklareerimise ja näiteks käibemaksu tasumise kohta leiab MTA vastavasisuliselt veebilehelt. "Lisaks leiab sealt ka otselingi paki deklareerimise keskkonda," sõnab Lainevool.