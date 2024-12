Juhtkiri: reovees kreisit ei ole, kokaiini aga küll

Tõsi ta on: meie tegime! Virumaa Teataja avaldas tõepoolest märtsis artikli pealkirjaga «Rakvere hõivas kokaiinipealinna tiitli». Ja jutt ei käinud mitte narkootikumide tarvitamisest tervikuna, vaid just kokaiinist, mille manustamises ühe elaniku kohta on Rakvere Eestis esimene – vääna ja tõlgenda numbreid, kuidas tahad. Nüüd on nimetusest saanud kohati vaat et suurem probleem kui sellest, et meie reovesi on kokaiinist tummine. Aga kas lahendusi päriselt ka otsitakse?