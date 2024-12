Repliik: kõige ilusama jõulupuu kiituseks

Lasteluuletus ütleb, et kõige ilusam jõulupuu linna ei tule ning tema koduks on vaikne ja lumine laas. Tõtt-öelda, ehkki mõistes luuletuse sisu, olen lapsest saati mõelnud igal aastal, et kuidas sellele vaatamata see kõige ilusam jõulupuu ikkagi meie tuppa sattus ...