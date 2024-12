Kommentaar: kliima ei tohi jääda poliitiliste kempluste mängumaaks

Nüüd, pea 20 aastat hiljem, on küsimus sellest, kuidas kliima soojenemist vähegi tagasi hoida ning samal ajal sellega kohaneda, muutunud valitsuste ja parlamentide jaoks üheks kesksemaks. See on igati mõistetav, sest peame kiiresti kokku leppima, kuidas oma olme kujundada ümber selliseks, et elu maakeral ja Eestis ei muutuks ääretult keeruliseks, kui mitte päris võimatuks. Midagi pole teha – ees ootab nii suur muutus, et ühel hetkel peab kasvukeskne maailm paratamatult aru saama, et vanaviisi edasi ei saa. Tõsi, see sõnum on raskesti seeditav paljudele väljakujunenud arusaamadega inimestele.