Muuga mõisa taha võivad kerkida hiigeltuulikud

«Minu jaoks on see täiesti mõeldamatu. Kujutage nüüd ette, et Kadrioru lossi taustal on suured võimsad kaasaegsed tuulegeneraatorid. Või Peterburi Ermitaaži või Viini Belvedere või Pariisi Louvre’i taustal. See on täiesti ennekuulmatu,» pahandas Muuga mõisa omanik Tarmo Noodla.