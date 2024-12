Kas jõulukinkide ostmine tekitab stressi? Viis nippi, mis aitavad raha ja närve säästa

Pakkumised on lõputud ja ahvatlused suured, mistõttu on oluline jõulukinke ostes teha teadlikke valikuid. Luminori panga Eesti eraisikute panganduse juht Kaspar Kork jagab näpunäiteid, mis aitavad oste paremini läbi mõelda ja tühiseid kulutusi vältida.

Väldi uskumatuna näivaid pakkumisi

Jõuluajal on lihtne langeda ahvatlevate veebipakkumiste lõksu, sest superodavad hinnad meelitavad ostlejaid klõpsama viirust täis veebilehtedele või on pakutav toode tegelikkuses midagi hoopis teistsugust. Tasub meeles pidada, et olematu hind tähendab tihtipeale ka olematut kvaliteeti.

Eelista kodumaist

Kingituste tegemine on suurepärane võimalus toetada kohalikke ettevõtteid ja käsitöölisi. Kodumaine toodang on tihti ainulaadne, kvaliteetne ja armastusega valmistatud. Lisaks toetad nii kohalikku majandust ja väiksemaid ettevõtjaid.

Mõtle kingi saaja ja tema soovide peale

Kingid, mis panevad sul silma särama, ei pruugi teisele inimesele absoluutselt erilisena tunduda, nii et võtmeküsimus peaks alati olema: «Mida kingisaaja vajab või soovib?» Isiklik ja läbimõeldud kingitus teeb alati rohkem rõõmu kui juhuslik valik.

Kindel nimekiri

Ilma nimekirjata poodi sisenedes võid väga lihtsasti kulutada rohkem, kui plaanisid, ning asetada ostukorvi asju, mida tegelikult vaja pole. Koosta enne ostlemist nimekiri, kuhu märgid kõik kingi­saajad ja mõned ideed, mis võiks neil meele rõõmsaks teha. Nii säästad aega ja raha ning väldid tarbetut stressi.

Kindlusta oma ostud

Jõulukinke soetades tasub mõelda ka ostude kindlustamisele, et vältida ebameeldivaid olukordi. «Pereliikmetele elektroonikat või koduseadmeid soetades on mõistlik kasutada ostukindlustusega maksekaarti, mis annab lisakaitse juhuks, kui tootega juhtub mõni äkiline kahjustumine. Nii saad olla kindel, et ootamatute tõrgete puhul hüvitatakse sulle osa eseme väärtusest,» soovitas ekspert.



Lisaks tasub alati alles hoida ostutšekid ja digitaalsed kinnitusmeilid – need on vajalikud nii võimalike garantiijuhtumite lahendamiseks kui ka kingituse vahetamiseks, kui peaks juhtuma, et on vaja muuta näiteks eseme suurust või värvi.