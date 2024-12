Jõulukapsast passib teha mitmel moel

Kokk Allar Jõe julgustab jõulukapsategu ise ette võtma ja katsetamist mitte pelgama. Tema koduköögi klassikaks on saanud peekoni- ja õllemekiga kapsad. «Kõige lihtsam on nii teha, et ostad valmis kapsa. Siis jääb ainult maitsete sättimise ja hautamise vaev, see võtab vahest tund-poolteist, mitte kauem. Midagi keerulist pole,» julgustab ta huvilisi asja ette võtma.