Viis armsaks saanud pühaderituaali, mis võivad tekitada mitme tuhande euro suuruseid kahjusid

Kui kuusk jõuab koju

Püüa kuusk fikseerida nii, et see ümber ei kukuks, ning taga, et kuusele riputatud ehted ja kaunistused ei põhjustaks purunemisel või kukkumisel vigastusi. Läbi tuleks mõelda ka kuuse kastmine – paraku juhtub sageli, et vesi tilgub mööda või anum lekib, mis rikub kas põrandat või vaipa, hullemal juhul on veekahjustus viinud parketi väljavahetamiseni. Seetõttu tuleks kuuse alla paigaldada vaip või spetsiaalne veekindel kate, mis parketti kaitseks.