Nutijäätmete vähendamise ideekonkursil olid tublid Tapa lapsed

Nutijäätmete vähendamise ideekonkursi saavutas I-III klasside vanusekategoorias teise koha Tapa Valla Kooli 2. c klass. Tapa Valla Kooli noored joonistasid muinasjutu, kus peategelane saab kingituseks uue telefoni ja mõtleb, mida teha vanaga, mis oli talle eriline. Esmalt leiab ta vanale telefonile uued kasutusvõimalused ja hiljem viib telefon ümbertöötlusesse, et selle sees olevaid materjale saaks uuesti kasutada.

KIKi roheinnovatsiooni projektijuhi Anni Raie sõnul teavad noored väga hästi, kuhu vanad nutiseadmed käivad ja miks on vaja neid jäätmejaama viia. "Sellegipoolest on kodudesse seisma jäänud väga palju nutiseadmeid, üks konkursil osalenud klass näiteks leidis oma kodudest kokku 130 seisvat nutitelefoni," sõnas Raie. "Edasi püüavad nad need seadmed kõik kokku koguda ja ümbertöötlusesse suunata. See on üüratu hulk seadmeid, millest saab juba arvestataval hulgal vääris- ja muldmetalle kokku koguda ja taaskasutada."