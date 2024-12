Vihma- ja lörtsisadu muudavad teeolud väga keeruliseks

Pärast keskööd läheb sadu ka Kesk- ja Ida-Eestis üle lörtsiks ja vihmaks, kohati sajab jäävihma. Õhutemperatuur tõuseb ja Mandri-Eesti teedel on jäite tõttu suur libeduseoht. Homme hommikul sajab Virumaal jäävihma. Kesk- ja Ida-Eesti teedel on suur jäiteoht ning sealsed teeolud võivad olla hommikul väga keerulised.

Teehooldajad üle Eesti on valmis ennetavaks libedusetõrjeks ning sahkamiseks, kuid siiski tuleb arvestada, et libeduse tekkimise oht teedel on väga suur ning jää võib tekkida teele ootamatult.