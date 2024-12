Kadrina koolipoisid meisterdasid koostööpartnerile inseneritarkust nõudva kingituse

Juba aastakümneid Kadrina keskkoolile tehnoloogiatundides vajalikku puidumaterjali andnud ettevõtte Aru Grupp juhataja Juhan Viise rääkis, et tellis tehnoloogiaõpetajalt kaks jätkusuutlikku jõulupuud.



"Kõikvõimas internet pakkus ideid," ütles Juhan Viise. Siiski jäid hakkajatele poistele valikul vabad käed. Vaid jõulupuu kõrguse maksimum oli ette antud – kuni 230 sentimeetrit.



Kadrina keskkooli tehnoloogiaõpetaja Karl Meos sõnas, et jõulupuude jaoks vajalik materjal tuli Aru Grupilt. Kaheksandikud Karel Videvik, Karl Videvik, Remo Ratsov, Markus Kornõšev ja Marten Kornõšev valisid kuusepuude meisterdamise endale loovtöö projektiks. "Meie ülesandeks oli toorikud mõõtu lõigata, viimistleda ja kokku panna," kõneles poiste klassijuhataja Karl Meos.



Kuusepuude valmistamiseks oli aega kaks nädalat. Õpetaja sõnul oli see pingeline periood, kuid lõpuks sai töö mitu päeva varem valmis. "Poisid innukalt lihvisid ja toimetasid. Me ei tohi kehvemini teha kui Aru Grupp, kes teeb väga kvaliteetset tööd," ütles tehnoloogiaõpetaja ja lisas, et hakkajad poisid tegutsesid väga pühendunult.



Ettevõtja Juhan Viise sõnas, et kuuske on vaja igal aastal ja selle tõttu hakkas ta otsima võimalusi jätkusuutlikuks kuuseks. "Selles lahenduses on päris palju inseneritarkust vaja. Kadrina keskkoolis on inseneritarkused kaubamärgiks," tõi Juhan Viise esile.



Üks kuusepuudest sõitis Aru Grupi Tallinna esindusse, teine jäi Huljal asuvasse tootmishoonesse. Huljale viisid poisid kuuse ise kooli bussiga kohale ning panid seal kokku. Õpetaja Karl Meose sõnul on männipuidust liistudest puu oksad liigutatavad. "Oksad saab kokku keerata, võib ka osadeks lahti võtta," tutvustas õpetaja moodsat jõulupuud.



Mõlemad puud kaaluvad umbes 50 kilo ning on Juhan Viise hinnangul igavesed. Kolmapäeval oli Aru Grupil jõulueelne koosolek ja uuenduslikust jõulupuust tehti palju pilte. "See on positiivne tööstuslik männipuidust jõulupuu," lausus ettevõtte juht rahulolevalt ning lisas, et Rakvere oli kuulus oma erinevate puidust jõulukompositsioonide poolest. "Meie kuusk läheb samasse jälge," kiitis Juhan Viise nüüdisaegset lahendust. Samuti tõi ta esile suurepärast koostööd tehnoloogiaõpetaja Karl Meosega. "Ta on alati valmis edumeelsete nutikate lahendustega kaasa tulema ja leidma nende loomiseks meeskondi," lausus Juhan Viise.



Ka Karl Meos väljendas rõõmu koostöö üle. "Materjalipuudust meil ei ole," sõnas ta rahulolevalt.