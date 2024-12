Rakvere linn sai koduteenuse arendamiseks toetust

Projekti kaudu saadav lisarahastus on Rakvere linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kai-Ly Sankovski sõnul märkimisväärne tugi, mis võimaldab koduteenuse arendamisel Rakveres suure sammu edasi astuda ning pakkuda teenust senisest suuremas mahus ja sagedamini.

Üldhoolduskulu on kallis ja kallineb pidevalt, sestap soovib linn leida võimalusi, kuidas eakaid võimalikult kaua kodus aidata.

Sotsiaalhoolekande seaduse järgi peab kohalik omavalitsus osutama oma elanikele kindlaid sotsiaalteenuseid, millest üks on koduteenus. Praegu osutab linn koduteenust linna hallatava allasutuse, Rakvere sotsiaalkeskuse abil.

Keskuses töötab kümme hoolekandetöötajat ja praegu on teenusel 90 klienti. "Hoolekandetöötaja toob koduteenuse saajale poest toidu, abistab teda kodus ja pakub abi asjaajamistel. Koduteenust osutatakse ühel kuni kahel korral nädalas," selgitas Sankovski ja lisas, et suurema abivajadusega eakad peavad leidma lisaabi mujalt või asuma üldhooldusteenusele.

Lisaks soovib Rakvere linn uuest aastast pakkuda koduteenust rohkem kui kahel korral nädalas. Sotsiaalosakonna juhataja sõnul on plaanis praegune koduteenuse osutamine ümber korraldada ja teenust optimeerida.

Sotsiaalosakonna juhataja sõnutsi on praeguseks paljud kohalikud omavalitsused läinud seda teed, et teenuse saajad osalevad omaosalusega teenuse rahastamises. "Teenuse eest tasudes hindab teenuse saaja paremini oma tegelikku toetuse vajadust. Juba praegu maksavad koduteenuse saajad, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, koduteenuse eest 5 eurot tunnis," lausus Sankovski.