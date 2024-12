Teater Nuutrum pälvis Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi ja toetuse

Teatri Nuutrum juht Jaanus Nuutre ütles, et teater on tänulik Kristi ja Siim Kallase fondile toetuste ja preemiate eest. Ta nimetas, et Nuutrum on varem saanud fondilt toetust lavastuste "Orzel. Laidoneri ööd" ja "Kuninganna ja viinakurat" loomiseks. "Oleme hästi rõõmsad selle üle. Need toetused on ühe väikese teatri jaoks, kes riigi rahakoti juurde ei pääse, märgilise tähendusega. Esiteks on see tunnustus, et meie töid hinnatakse, teiseks on rahaline toetus meile väga suur asi," rõhutas Nuutre. "Tänu kulka ja fondide toetusele Nuutrum tegutseda saab," lisas ta.