Apteekri soovitus: mida varuda pühadeks koduapteeki

Koduapteegis peaks leiduma alati midagi kurgule. «Meie peres on olemas nii imemispastillid kui kurgusprei. Eesmärk on sama, aga asi on maitses. Samuti on olemas meil midagi traumale, olgu selleks siis elastne side, külmakott (mis praegu on universaalne ja sobib vajadusel ka soojakotiks), valu- ja põletikuvastane geel. Kitsamat ja laiemat sidet keegi ikka vajab, kas siis suusatamise, uisutamise, kelgutamise või libisemise järel. Talveperioodil kuluvad need ära kergema nihestuse, nikastuse või venituse fikseerimiseks,» rääkis proviisor.



Tema sõnul ei ole vähem oluline ka seedimise toetamine ja söetablettide asemel tasub koduapteegis hoida ränigeeli kotikesi, mis on väga laia näidustusega – kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhulahtisus, kõhukrambid, kõrvetised, täiskõhutunne. «Ennekõike kasutame aga toodet kõhugripivaevuste leevendamiseks. Seedeensüümid on olemas neil, kes teavad, kuidas nende seedetrakt kogu ettevõtmisele reageerib. Kartul, liha, kapsas ja seened pole aasta ringi just kõhusõbralikem kombo. Jõuluajal ei taha aga vanaemale kurba meelt tekitada ja ikka kuhjad kõik korraga taldrikusse – nii on puhitused ja raskustunne kõhus kerged tulema.»



Meeles tasub pidada ka allergiaid. Kui keegi liialdab mandariinide või kommidega, siis varuks võivad olla nii tabletid kui ka kreem nahanähtude leevendamiseks. Kreemi saab valida universaalse, sellise, mis sobiks nii pisematele haavadele kui ka allergilisele lööbele (ja varsti jälle saabuvate putukate hammustustele).



Kõige olulisemad on aga iga päev kasutatavad ravimid. «Kui arst vastutab retsepti kirjutamise eest ja apteeker selle väljastamise eest, siis inimene ise vastutab ravimite olemasolu eest kodus. Õige aeg on värske retsept paluda siis, kui viimasest pakist on pool järel.»