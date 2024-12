«Igal aastal värskeid kalapopulatsioonide seire- ja teadusandmeid üle vaadates pean tõdema, et häid uudiseid populatsioonide seisust on vähemaks jäänud,» ütles Eestimaa Looduse Fondi säästliku kalanduse ekspert Joonas Plaan ning lisas, et Läänemere seisund on kehv ja parem ei ole ka sealsete elanike, sealhulgas kohalike kalade olukord.



Eelnevatel aastatel oli Plaani sõnul näha, et peamiselt oli suuremate ja röövkalade seis kehvem, aga nüüd on Läänemeres halvenenud ka mõne väiksemakasvulise kala, nagu räime, elujärg. Selline saakkala vähenemine jätab ka suuremad kalad nälga ja sedasorti allakäiguspiraalist on raske välja tulla ilma põhimõtteliste muudatusteta kalanduse regulatsioonides ja merekaitses.



Kuigi merekalade olukord on kehv, ei põle kalafooris ainult punased tuled. Laialdaselt leviv võõrliik ümarmudil on Läänemeres hästi kohanenud ja seda püüavad ka Eesti kalurid. Paremini läheb kiirekasvulistel väikekaladel, nagu on nurg, särg ja vimb. Samuti on rahvuskala räime populatsioonid Eesti rannikul paremas seisus.



«See näitab, kuidas läbimõeldud reguleerimine ja püük koos looduslike teguritega saavad tagada kalade kestlikkuse,» lisas Plaan.



Kalafoor on Eestimaa Looduse Fondi eestindatud kestliku kala juhis, mis tugineb ulatuslikule seirele ja teadustööle. Kalafoor aitab tarbijatel teha jätkusuutlikke mereandide valikuid.