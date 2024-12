Libakontod ja võltskaubad: kuidas kasutatud kaupade turul tunda ära petuskeemi?

«Tänavu aasta novembri seisuga on registreeritud 73 teadet, millest menetlust on alustatud ligi pooltel juhtudel. Murega on politsei poole pöördutud peaaegu igast maakonnast, suuremalt jaolt Harjumaalt,» räägib Rakvere politseijaoskonna veebipolitseinik Getter Kangur. Kõige sagedamini pöördutakse politseisse kontserdipiletite, Apple’i kõrvaklappide ja riiete ostmise korral. «Kaupade ampluaa on tegelikkuses väga lai. Auto varuosad, arvutiosad, nutitelefonid, videomängud, ravimid ja muud taolised tooted.