Selline asjade seis on loonud olukorra, kus neid, kes astuvad samme, et tulutust autost vabaneda, on enam kui neid, kel tahtmist ennast sellise ostuga koormata.

Kuidas on muutunud kasutatud sõiduautode dünaamika võrreldes eelmise aasta sama perioodiga? «Kasutatud autode dünaamika võrreldes eelmise aastaga on olnud tõusutrendis,» ütles ELKE Rakvere tegevjuht ja juhatuse liige Randel Lipp. «Ja see saab olema ka järgnevatel aastatel rohkem nii, kuna turule on tulnud väga palju uusi autosid sellel aastal ja need hakkavad roteerudes tagasi jõudma kasutatud autodena.»