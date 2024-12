Vaade: rohke viina viga

Jevgeni Laugali tegudest ja karistustest on Virumaa Teatajas juba varem juttu olnud. Ta on kinni istunud tapmise ja vägistamise eest ning vanglaametniku ähvardamine, korteri süütamine ja sõiduki purjuspäi juhtimine tunduvad kahe esimese taustal vaid väikesed vallatused.

Kogu selle loo kurja juur ongi alkohol. On olemas karsklased, mõõdukad tarvitajad ja joodikud, kuid veel on olemas üks eriline liik inimesi, kes ei tohiks tegelikult tilkagi endale lubada, sest nad muutuvad joobeseisundis täiesti pööraseks. Ja kui juba kaks pöörast on vastamisi – kannatanu pole patukestest päris puhas –, siis juhtubki see, mis juhtus.