Sült, sõda ja sinine silm ehk Häid pühi!

Märkasin, et saalis istusid valdavalt naised, minuga enam-vähem üheealised. Meie olemegi see põlvkond, kellel lasub rahvuse jätkumise surve kõige tugevamalt, naised vanuses 30+. Meist eakamad on need, kelle poole selles küsimuses enam ei vaadata, meist nooremad võtavad meie positsiooni peagi üle. Jõudu teile!



Imestasin, et me aastal 2024 üldse sellisel teemal peame teatris kõnelema. Teemal, mis on sügavalt isiklik, tuleb teha teatritükk, tuua rahva ette naiste valusad isiklikud lood, et nende kaudu näidata, miks läheb elu mõnikord nii, et igaüks ei paljune. Püüda tekitada inimestes mõistmist ja arusaamist, et elu pole vaid mustvalge: pole vaid õige ja vale. Et inimene on midagi enamat kui reproduk­tiivinstinktid ja -organid.



Eelolevatel jõulupühadel kogunevad perekonnad ja kauged sugulased jõululaua äärde ja võib arvata, et sealsetegi jututeemade keskel passib must sõjatont.





Ma ei tea, kas see mõistmine seal saalis tekkis või kas see üldse tekkida saabki. Me ei räägi lastetusest ühiskonnas palju, sest see liigitub mingil arusaamatul põhjusel ikka veel nagu tabuteemaks. Ja kui räägimegi, nagu Vaba Lava trupi esituses, siis tulevad kuulama-vaatama need, kes juba niikuinii mõistavad. Mitte midagi ei olegi teha.