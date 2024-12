Suurematel teedel on sõiduolud head, kõrvalteed on aga väga libedad

Neljapäeva pärastlõunase seisuga on suuremad põhi- ja tugimaanteed märjad ja sõiduolud talviselt head. Väiksema liikluskoormusega lumised kõrvalmaanteed on päeval sadanud vihma tõttu kohati väga jäised ja libedad. Temperatuur on kõikjal plusspoolel.