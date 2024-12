Vastukaja Triin Varek: linnapeana olen teinud üleskutseid „Ei narkootikumidele!“

Kuidas on Virumaa Teataja aidanud antud probleemi lahendada või püüdnud aidata lahendusi leida? Kas linnale kokaiinipealinna tiitli omistamine on aidanud olukorda parendada? Kes on need, kes silmi sulgevad ja eitavad probleemi? Muuta see teema veel kuidagi poliitiliseks ning seostada valimistega on päris kohatu. Kui oleks olemas võluvits, mis aitab, oleks see juba ammu kasutusel üle maailma.