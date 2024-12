Keeldu eiranud kalamees kutsuti Ao paisjärve jäält ära

Hommikupoolikul helistati häirekeskusesse, et Tamsalu linnas Ääsi tänaval ripub kortermajade vahel kaabel. Polnud teada, mis kaabliga tegu on. Päästjad piirasid ala ohutuslindiga ja tegid selgeks, et see on antennikaabel ja ohtu ei ole. Juhtunuga jäi edasi tegelema korteriühistu.