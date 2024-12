Väike-Maarjas tähistati kohalike kommetega jõuluaega

Vallavanem Indrek Kesküla arutles oma jõulutervituses: "Kas kool on nende 150+ aastaga valmis saanud? See on väärikas eluiga, kuid õnneks nii nagu Tallinna linn, ei saa lõplikult üks tegus vald või tegus kool iialgi valmis." Tema sõnul on ikka vaja siit-sealt mudida, et kool oleks õpilaste jaoks parim. "Et see oleks meie unistuste gümnaasium," lisas vallajuht. Ta soovitas kooliperel saabuval jõuluvaheajal Ebavere hiiemäel suusatada ja kapiriiulile unustatud raamat läbi lugeda ning soovis kõigile kaunist jõuluaega ja tegusat uut aastat.