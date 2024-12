Vallavolikogu andis heakskiidu Tapa linna keskväljaku projektile

31. oktoobri vallavolikogu istungi üheks päevakorra punktiks oli vallavalitsusele nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks teemal "Tapa keskusala arendamine". Seletuskirjas seisis, et tööde hinnanguline kogumaksumus on 5 400 000 eurot ning et esimeses etapis arendatakse välja keskväljak koos lähialaga ja Pikk tänava piirkonda, mis läheb maksma 3 500 000 eurot.