JCI jõulupuu projekti raames täitus 115 Lääne-Virumaa lapse jõuluunistus

JCI jõulupuu projekti raames on Lääne-Virumaa vähekindlustatud laste kingisoovidele vastatud ning kingid on jõudnud lasteni.

JCI Rakvere teatab rõõmuga, et tänavuse JCI jõulupuu projekti raames on Lääne-Virumaa vähekindlustatud laste kingisoovidele vastatud ning kingid on jõudnud lasteni.