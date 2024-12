Nädala kaja: kõige magusam hetk ongi käes

Eesti rahvas on maailmas üks usuleigemaid. Eestlastest on viimase rahvaloenduse andmetel mitteuskujaid lausa 71 protsenti. Sellegipoolest leiavad jõulude ajal paljud eestlased tee kirikusse. See on omamoodi tore traditsioon. Midagi jõuludele täiesti omast. Kirik lisab pühadele pidulikkust: sooja valgusega lühtrid, karge õhk, ilusad jõululaulud ning õpetaja hääle madal tämber.