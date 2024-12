Kolumn: seda ei ole ju palju soovitud

Tänavuse pühadeaja ilm on mööduva aasta peegel. On sooja ja külma, päikest ja lauspilvisust, tormituult ja raskelt paigal istuvat udu, lund ja vihma, pori ja jääd. Ja siis jälle päikest. Sellist vahelduvat ilma võis täheldada ka lõppeva aasta maailmapoliitikas. Kes oleks näiteks võinud ette näha, et Süürias muutub olukord üleöö. Eesti poliitikas on vaheldumist vähem, ehkki ka siinmail ei osanud kuigi paljud ennustada näiteks rahvuskonservatiivide lõhenemist.