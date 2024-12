"Armageddon".

Minimal Wind oli paari aasta eest sel konkursil üliedukas, saavutades teise koha. Nüüd püütakse publikut lummata lauluga "Armageddon". Solist Elisabeth Tiffany Lepik, põline Rakvere tüdruk, arvab, et

on viimane sõda hea ja kurja vahel. "Kuid see ei pea tingimata halba tähendama," sõnab ta. "See võib olla lihtsalt üks elumuutev sündmus, kus kõik võib teiseks saada. Muutuste aeg harilikult raske ja masendav, aga sellele järgneb lõpuks ikka helgem aeg."