Plaanisime intervjuuks poolteist tundi. Kas linnapea päevakava on nii tihe, et kõik on minutipealt graafikusse pandud?

Tavaliselt on. Aasta lõpp hakkab küll natuke tuure maha võtma. Avastasin, et ees on ka üks päev, kus mul ei ole mitte midagi kirjas, ja sellist päeva ma ei mäleta, et oleks ammu olnud.