Aknast on jõuluajal alati põnev välja piiluda. Äkki võib koguni päkapikke silmata?

Lumiste põldude vahel jõulurahus seisva Vinni perekodu majade ees on kelguvirnad, värske lumi veel küljes. Kelgusõit sai tehtud ning lapsed jooksid tuppa sooja otsima. Kodus on ju ikka soe. Seal on ka pere.