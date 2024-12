Jõuluvana ja päkapikud on kahtlemata olemas, aga kui taat sõidab minema Žiguliga või on kahtlaselt naabri-Milvi moodi, mida siis asjast arvata? Miks päkapikud neile seatud lõksu ei lange, aga vanaema langeb? Ja kuidas päkapikud teavad, et laps teeb vahepeal ulakust?